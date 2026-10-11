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57th Annual GMA Dove Awards: See Full List of Winners

SGN Scoops Staff 0
GMA Dove Awards
NASHVILLE, Tenn.  From a show-stopping country-gospel collaboration to tributes honoring two music legends, the 57th Annual GMA Dove Awards celebrated the artists, songs and stories shaping Christian and Gospel music held on Oct. 6, 2026, at the Bridgestone Arena in Nashville, Tenn. Hosted by Tauren Wells, the broadcast aired exclusively on TBN earlier this evening, the TBN+ app and was simulcast on SiriusXM The Message.

Phil Wickham was named Artist of the Year, and Jamie MacDonald took home New Artist of the Year. Wickham, Brandon Lake and Josiah Queen led the night with three Dove Awards each. Josiah Queen’s “Dusty Bibles” won Song of the Year, and Brandon Lake was named Songwriter of the Year.

Gospel music shone throughout the evening. Tasha Cobbs Leonard won two awards, including one for “Church,” her collaboration with John Legend. CeCe Winans won Gospel Worship Recorded Song of the Year for the second year in a row. Veteran Southern Gospel artist Karen Peck earned her ninth career Dove Award.
Tauren Wells hosting 57th Annual GMA Dove Awards
Credit: Kurt Heinecke
Brandon Lake & Lainey Wilson performing “The Jesus I Know Now”
Photo Credit: Kurt Heinecke
Richard Smallwood Tribute Performance performed by Jonathan McReynolds, Donald Lawrence and ​​Kierra Sheard.
Photo Credit: Tim Hart
Tauren Wells, performs with Naomi Raine
Photo Credit: Blue Amber Photo
Amy Grant & Natalie Grant Performing a Touching Dolly Parton Tribute
Photo Credit: Kris Rae Orlowski
PERFORMANCES & HIGHLIGHTS

  • Brandon Lake & Lainey Wilson performed their award-winning collaboration “The Jesus I Know Now.”
  • Amy Grant & Natalie Grant paid tribute to the late Dolly Parton.
  • Jonathan McReynolds, Kierra Sheard, Donald Lawrence, Maurette Brown Clark & Ted Winn joined together to celebrate Gospel legend Richard Smallwood.
  • Faith-based film and TV took the spotlight: the animated feature David won two Doves, and The Chosen was named Television Series of the Year for its fifth season.
  • Recognition reached around the world, with wins for Andrea Bocelli, Daddy Yankee and Sarai Rivera.

To watch the 57th Annual GMA Dove Awards CLICK HERE.
For official social media assets, click HERE. Logos for the 57th Annual GMA Dove Awards are located HERE. Photo highlights from the night can be found HERE.

57TH ANNUAL GMA DOVE AWARDS WINNERS (FULL LIST)

SONG OF THE YEAR
“Dusty Bibles”
Writers: Josiah Queen, Zac Lawson, Dylan Thomas, John Michael Howell
Publishers: Josiah Queen Publishing, Capitol CMG Genesis, John Michael Howell Publishing, ZVC SONGZ, Kobalt Songs Music Publishing LLC, Dylan Thomas Publishing Designee

SONGWRITER OF THE YEAR (ARTIST)
Brandon Lake

SONGWRITER OF THE YEAR (NON-ARTIST)
Jacob Sooter

ARTIST OF THE YEAR
Phil Wickham
Record Label: Fair Trade Services

NEW ARTIST OF THE YEAR
Jamie MacDonald
Record Label: Capitol CMG Label Group

PRODUCER OF THE YEAR
Jonathan Smith

RAP/HIP HOP RECORDED SONG OF THE YEAR
“ROB HELL”
indie tribe, nobigdyl., Torey D’Shaun (ft. Jon Keith)
Writers: nobigdyl., Torey D’Shaun, Jon Keith

ROCK/CONTEMPORARY RECORDED SONG OF THE YEAR
“No Survivors”
Jeremy Camp (ft. Skillet)
Writers: Jeremy Camp, Jordan Sapp, Paul Duncan, Emily Weisband

POP/CONTEMPORARY RECORDED SONG OF THE YEAR
“Dusty Bibles”
Josiah Queen
Writers: Josiah Queen, Zac Lawson, Dylan Thomas, John Michael Howell

INSPIRATIONAL RECORDED SONG OF THE YEAR
“The Blessing”
Andrea Bocelli, Cody Carnes, Kari Jobe
Writers: Cody Carnes, Kari Jobe, Chris Brown, Steven Furtick

SOUTHERN GOSPEL RECORDED SONG OF THE YEAR
“No Rock”
Jeff & Sheri Easter
Writers: Sheri Easter, Jason Cox, Kenna Turner West

COUNTRY/ROOTS RECORDED SONG OF THE YEAR
“The Jesus I Know Now”
Brandon Lake, Lainey Wilson
Writers: Brandon Lake, Lainey Wilson, Emily Weisband, Luke Laird

BLUEGRASS RECORDED SONG OF THE YEAR
“Broken Angels”
The Grascals, Dolly Parton
Writers: Dolly Parton, Jamie Johnson

CONTEMPORARY GOSPEL RECORDED SONG OF THE YEAR
“Still (Live)”
Jonathan McReynolds, Jamal Roberts
Writers: Jonathan McReynolds, Terrell Demetrius Wilson, Orlando Joel Palmer, David Lamar Outing II, Britney Delagraentiss

TRADITIONAL GOSPEL RECORDED SONG OF THE YEAR
“Church”
Tasha Cobbs Leonard, John Legend
Writers: Tasha Cobbs Leonard, Kenneth Leonard Jr, Brunes Charles, Jonas Myrin, ANTHNY, Annatoria Chitapa

GOSPEL WORSHIP RECORDED SONG OF THE YEAR
“More Than This [Radio Edit]”
CeCe Winans (ft. Todd Dulaney)
Writers: CeCe Winans, Todd Dulaney, Kyle Lee

SPANISH LANGUAGE RECORDED SONG OF THE YEAR
“Tu Voz”
Sarai Rivera
Writer: Sarai Rivera

SPANISH LANGUAGE WORSHIP RECORDED SONG OF THE YEAR
“Solo Hay Uno”
Joel Rocco, Enoc Parra
Writers: Andreu Pradas, Marcos Andrés Salice, Joel Rocco

WORSHIP RECORDED SONG OF THE YEAR
“God I’m Just Grateful”
Elevation Worship, Chandler Moore
Writers: Chandler Moore, Pat Barrett, Steven Furtick, Abubakar Baker Shariff-Farr, Joshua Coleman

CHILDREN’S RECORDED SONG OF THE YEAR
“Follow The Light”
Brandon Engman, Phil Wickham, Angel
Writers: Brock Monroe Baker, Molly Kate Kestner

CHRISTMAS RECORDED SONG OF THE YEAR
“We Three Kings”
We Are Messengers
Writer: Traditional

RAP/HIP HOP ALBUM OF THE YEAR
COULD BE TONIGHT
Hulvey
Producers: xander., Micah Palace, Zac Lawson, Michael Howell, Ace

ROCK/CONTEMPORARY ALBUM OF THE YEAR
Plastic Wine
Strings & Heart
Producers: Angelo Espinosa, Emmanuel Espinosa, Scott Mills

POP/CONTEMPORARY ALBUM OF THE YEAR
King Of Hearts
Brandon Lake
Producers: Hank Bentley, Jacob Sooter, Micah Nichols, Rodrick Simmons, Pete Mol

SOUTHERN GOSPEL ALBUM OF THE YEAR
Good Answers
Karen Peck & New River
Producers: Wayne Haun, Kris Crunk, Cliff Duren, Johnathan Crumpton

BLUEGRASS/COUNTRY/ROOTS ALBUM OF THE YEAR
American Morning: Side A – EP
Chosen Road
Producer: Dave Clark

CONTEMPORARY GOSPEL ALBUM OF THE YEAR
TASHA
Tasha Cobbs Leonard
Producers: Kenneth Leonard Jr., Zaytoven, Juberlee, B.A.M., Adale Jackson, Alexandria Dollar

TRADITIONAL GOSPEL ALBUM OF THE YEAR
Revival: Live in Dallas
Lisa Knowles-Smith & The Brown Singers
Producers: Lisa Knowles-Smith, Frederick Perry Jr

GOSPEL WORSHIP ALBUM OF THE YEAR
Live at Redemption Church
Red Worship
Producers: Terrance White, Adale Jackson, Elijah Humphries

SPANISH LANGUAGE ALBUM OF THE YEAR
Lamento en Baile
Daddy Yankee
Producers: Daddy Yankee, OMB, XOUND, La Companioni, Nando Pro, OBRINN, Subelo NEO, Sergio George, JBD JBD, Abel Xanders, Nekxum, Nayhlo, Orlan Navarro

WORSHIP ALBUM OF THE YEAR
Song Of The Saints
Phil Wickham
Producers: Jonathan Smith, Shane Becker, Micah Nichols

CHRISTMAS/SPECIAL EVENT ALBUM OF THE YEAR
DAVID (Soundtrack from the Angel Original Film)
Various Artists
Producers: Chad Carouthers, Joseph Trapanese, Jonathan Smith, Bryan Lawson

MUSICAL/CHORAL COLLECTION OF THE YEAR
We Shall Behold Him: A Tribute to Dottie Rambo
Creators: Bradley Knight, Dusty Wells, Johnathan Crumpton
Arranger/Orchestrator: Bradley Knight

RECORDED MUSIC PACKAGING OF THE YEAR
Mt. Zion
**Josiah Queen
Art Director: Aaron Stearns
Graphic Artists: Aaron Stearns, Nathan Blaine, Trent Nicholson
Photographer: Rashun Ludgood

SHORT FORM MUSIC VIDEO OF THE YEAR (CONCEPT)
“World On Fire”
for KING & COUNTRY, Taylor Hill
Director: Kadin Tooley
Producers: Katie Babbage, Fadwa Ward, Patrick Tohill, Crashbang

SHORT FORM MUSIC VIDEO OF THE YEAR (PERFORMANCE)
“Have Your Way”
Katy Nichole
Directors: Greg Fromholz, Joey von Meding
Producer: Joshua Wurzelbacher

LONG FORM MUSIC VIDEO OF THE YEAR
The Resurrection Of A King
Tommee Profitt
Director/Producer: Tommee Proffit

FEATURE FILM OF THE YEAR
DAVID
Directors: Brent Dawes, Phil Cunningham
Producers: Jacqui Cunningham, Phil Cunningham, Tim Keller, Rita Mbanga, Steve Pegram, Timothy Hoffman, Nikky Kho, Edelgard Slabbert

TELEVISION SERIES OF THE YEAR
The Chosen
Director: Dallas Jenkins
Producers: Jamie Elliott, Adam Drake, Kerri Navarro

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