57th Annual GMA Dove Awards: See Full List of Winners

|PERFORMANCES & HIGHLIGHTS
- Brandon Lake & Lainey Wilson performed their award-winning collaboration “The Jesus I Know Now.”
- Amy Grant & Natalie Grant paid tribute to the late Dolly Parton.
- Jonathan McReynolds, Kierra Sheard, Donald Lawrence, Maurette Brown Clark & Ted Winn joined together to celebrate Gospel legend Richard Smallwood.
- Faith-based film and TV took the spotlight: the animated feature David won two Doves, and The Chosen was named Television Series of the Year for its fifth season.
- Recognition reached around the world, with wins for Andrea Bocelli, Daddy Yankee and Sarai Rivera.
To watch the 57th Annual GMA Dove Awards CLICK HERE.
For official social media assets, click HERE. Logos for the 57th Annual GMA Dove Awards are located HERE. Photo highlights from the night can be found HERE.
57TH ANNUAL GMA DOVE AWARDS WINNERS (FULL LIST)
SONG OF THE YEAR
“Dusty Bibles”
Writers: Josiah Queen, Zac Lawson, Dylan Thomas, John Michael Howell
Publishers: Josiah Queen Publishing, Capitol CMG Genesis, John Michael Howell Publishing, ZVC SONGZ, Kobalt Songs Music Publishing LLC, Dylan Thomas Publishing Designee
SONGWRITER OF THE YEAR (ARTIST)
Brandon Lake
SONGWRITER OF THE YEAR (NON-ARTIST)
Jacob Sooter
ARTIST OF THE YEAR
Phil Wickham
Record Label: Fair Trade Services
NEW ARTIST OF THE YEAR
Jamie MacDonald
Record Label: Capitol CMG Label Group
PRODUCER OF THE YEAR
Jonathan Smith
RAP/HIP HOP RECORDED SONG OF THE YEAR
“ROB HELL”
indie tribe, nobigdyl., Torey D’Shaun (ft. Jon Keith)
Writers: nobigdyl., Torey D’Shaun, Jon Keith
ROCK/CONTEMPORARY RECORDED SONG OF THE YEAR
“No Survivors”
Jeremy Camp (ft. Skillet)
Writers: Jeremy Camp, Jordan Sapp, Paul Duncan, Emily Weisband
POP/CONTEMPORARY RECORDED SONG OF THE YEAR
“Dusty Bibles”
Josiah Queen
Writers: Josiah Queen, Zac Lawson, Dylan Thomas, John Michael Howell
INSPIRATIONAL RECORDED SONG OF THE YEAR
“The Blessing”
Andrea Bocelli, Cody Carnes, Kari Jobe
Writers: Cody Carnes, Kari Jobe, Chris Brown, Steven Furtick
SOUTHERN GOSPEL RECORDED SONG OF THE YEAR
“No Rock”
Jeff & Sheri Easter
Writers: Sheri Easter, Jason Cox, Kenna Turner West
COUNTRY/ROOTS RECORDED SONG OF THE YEAR
“The Jesus I Know Now”
Brandon Lake, Lainey Wilson
Writers: Brandon Lake, Lainey Wilson, Emily Weisband, Luke Laird
BLUEGRASS RECORDED SONG OF THE YEAR
“Broken Angels”
The Grascals, Dolly Parton
Writers: Dolly Parton, Jamie Johnson
CONTEMPORARY GOSPEL RECORDED SONG OF THE YEAR
“Still (Live)”
Jonathan McReynolds, Jamal Roberts
Writers: Jonathan McReynolds, Terrell Demetrius Wilson, Orlando Joel Palmer, David Lamar Outing II, Britney Delagraentiss
TRADITIONAL GOSPEL RECORDED SONG OF THE YEAR
“Church”
Tasha Cobbs Leonard, John Legend
Writers: Tasha Cobbs Leonard, Kenneth Leonard Jr, Brunes Charles, Jonas Myrin, ANTHNY, Annatoria Chitapa
GOSPEL WORSHIP RECORDED SONG OF THE YEAR
“More Than This [Radio Edit]”
CeCe Winans (ft. Todd Dulaney)
Writers: CeCe Winans, Todd Dulaney, Kyle Lee
SPANISH LANGUAGE RECORDED SONG OF THE YEAR
“Tu Voz”
Sarai Rivera
Writer: Sarai Rivera
SPANISH LANGUAGE WORSHIP RECORDED SONG OF THE YEAR
“Solo Hay Uno”
Joel Rocco, Enoc Parra
Writers: Andreu Pradas, Marcos Andrés Salice, Joel Rocco
WORSHIP RECORDED SONG OF THE YEAR
“God I’m Just Grateful”
Elevation Worship, Chandler Moore
Writers: Chandler Moore, Pat Barrett, Steven Furtick, Abubakar Baker Shariff-Farr, Joshua Coleman
CHILDREN’S RECORDED SONG OF THE YEAR
“Follow The Light”
Brandon Engman, Phil Wickham, Angel
Writers: Brock Monroe Baker, Molly Kate Kestner
CHRISTMAS RECORDED SONG OF THE YEAR
“We Three Kings”
We Are Messengers
Writer: Traditional
RAP/HIP HOP ALBUM OF THE YEAR
COULD BE TONIGHT
Hulvey
Producers: xander., Micah Palace, Zac Lawson, Michael Howell, Ace
ROCK/CONTEMPORARY ALBUM OF THE YEAR
Plastic Wine
Strings & Heart
Producers: Angelo Espinosa, Emmanuel Espinosa, Scott Mills
POP/CONTEMPORARY ALBUM OF THE YEAR
King Of Hearts
Brandon Lake
Producers: Hank Bentley, Jacob Sooter, Micah Nichols, Rodrick Simmons, Pete Mol
SOUTHERN GOSPEL ALBUM OF THE YEAR
Good Answers
Karen Peck & New River
Producers: Wayne Haun, Kris Crunk, Cliff Duren, Johnathan Crumpton
BLUEGRASS/COUNTRY/ROOTS ALBUM OF THE YEAR
American Morning: Side A – EP
Chosen Road
Producer: Dave Clark
CONTEMPORARY GOSPEL ALBUM OF THE YEAR
TASHA
Tasha Cobbs Leonard
Producers: Kenneth Leonard Jr., Zaytoven, Juberlee, B.A.M., Adale Jackson, Alexandria Dollar
TRADITIONAL GOSPEL ALBUM OF THE YEAR
Revival: Live in Dallas
Lisa Knowles-Smith & The Brown Singers
Producers: Lisa Knowles-Smith, Frederick Perry Jr
GOSPEL WORSHIP ALBUM OF THE YEAR
Live at Redemption Church
Red Worship
Producers: Terrance White, Adale Jackson, Elijah Humphries
SPANISH LANGUAGE ALBUM OF THE YEAR
Lamento en Baile
Daddy Yankee
Producers: Daddy Yankee, OMB, XOUND, La Companioni, Nando Pro, OBRINN, Subelo NEO, Sergio George, JBD JBD, Abel Xanders, Nekxum, Nayhlo, Orlan Navarro
WORSHIP ALBUM OF THE YEAR
Song Of The Saints
Phil Wickham
Producers: Jonathan Smith, Shane Becker, Micah Nichols
CHRISTMAS/SPECIAL EVENT ALBUM OF THE YEAR
DAVID (Soundtrack from the Angel Original Film)
Various Artists
Producers: Chad Carouthers, Joseph Trapanese, Jonathan Smith, Bryan Lawson
MUSICAL/CHORAL COLLECTION OF THE YEAR
We Shall Behold Him: A Tribute to Dottie Rambo
Creators: Bradley Knight, Dusty Wells, Johnathan Crumpton
Arranger/Orchestrator: Bradley Knight
RECORDED MUSIC PACKAGING OF THE YEAR
Mt. Zion
**Josiah Queen
Art Director: Aaron Stearns
Graphic Artists: Aaron Stearns, Nathan Blaine, Trent Nicholson
Photographer: Rashun Ludgood
SHORT FORM MUSIC VIDEO OF THE YEAR (CONCEPT)
“World On Fire”
for KING & COUNTRY, Taylor Hill
Director: Kadin Tooley
Producers: Katie Babbage, Fadwa Ward, Patrick Tohill, Crashbang
SHORT FORM MUSIC VIDEO OF THE YEAR (PERFORMANCE)
“Have Your Way”
Katy Nichole
Directors: Greg Fromholz, Joey von Meding
Producer: Joshua Wurzelbacher
LONG FORM MUSIC VIDEO OF THE YEAR
The Resurrection Of A King
Tommee Profitt
Director/Producer: Tommee Proffit
FEATURE FILM OF THE YEAR
DAVID
Directors: Brent Dawes, Phil Cunningham
Producers: Jacqui Cunningham, Phil Cunningham, Tim Keller, Rita Mbanga, Steve Pegram, Timothy Hoffman, Nikky Kho, Edelgard Slabbert
TELEVISION SERIES OF THE YEAR
The Chosen
Director: Dallas Jenkins
Producers: Jamie Elliott, Adam Drake, Kerri Navarro