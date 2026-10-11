57th Annual GMA Dove Awards: See Full List of Winners

PERFORMANCES & HIGHLIGHTS Brandon Lake & Lainey Wilson performed their award-winning collaboration “The Jesus I Know Now.”

performed their award-winning collaboration “The Jesus I Know Now.” Amy Grant & Natalie Grant paid tribute to the late Dolly Parton.

paid tribute to the late Dolly Parton. Jonathan McReynolds, Kierra Sheard, Donald Lawrence, Maurette Brown Clark & Ted Winn joined together to celebrate Gospel legend Richard Smallwood.

joined together to celebrate Gospel legend Richard Smallwood. Faith-based film and TV took the spotlight: the animated feature David won two Doves, and The Chosen was named Television Series of the Year for its fifth season.

Recognition reached around the world, with wins for Andrea Bocelli, Daddy Yankee and Sarai Rivera. To watch the 57th Annual GMA Dove Awards CLICK HERE.

For official social media assets, click HERE. Logos for the 57th Annual GMA Dove Awards are located HERE. Photo highlights from the night can be found HERE. 57TH ANNUAL GMA DOVE AWARDS WINNERS (FULL LIST) SONG OF THE YEAR

“Dusty Bibles”

Writers: Josiah Queen, Zac Lawson, Dylan Thomas, John Michael Howell

Publishers: Josiah Queen Publishing, Capitol CMG Genesis, John Michael Howell Publishing, ZVC SONGZ, Kobalt Songs Music Publishing LLC, Dylan Thomas Publishing Designee SONGWRITER OF THE YEAR (ARTIST)

Brandon Lake SONGWRITER OF THE YEAR (NON-ARTIST)

Jacob Sooter ARTIST OF THE YEAR

Phil Wickham

Record Label: Fair Trade Services NEW ARTIST OF THE YEAR

Jamie MacDonald

Record Label: Capitol CMG Label Group PRODUCER OF THE YEAR

Jonathan Smith RAP/HIP HOP RECORDED SONG OF THE YEAR

“ROB HELL”

indie tribe, nobigdyl., Torey D’Shaun (ft. Jon Keith)

Writers: nobigdyl., Torey D’Shaun, Jon Keith ROCK/CONTEMPORARY RECORDED SONG OF THE YEAR

“No Survivors”

Jeremy Camp (ft. Skillet)

Writers: Jeremy Camp, Jordan Sapp, Paul Duncan, Emily Weisband POP/CONTEMPORARY RECORDED SONG OF THE YEAR

“Dusty Bibles”

Josiah Queen

Writers: Josiah Queen, Zac Lawson, Dylan Thomas, John Michael Howell INSPIRATIONAL RECORDED SONG OF THE YEAR

“The Blessing”

Andrea Bocelli, Cody Carnes, Kari Jobe

Writers: Cody Carnes, Kari Jobe, Chris Brown, Steven Furtick SOUTHERN GOSPEL RECORDED SONG OF THE YEAR

“No Rock”

Jeff & Sheri Easter

Writers: Sheri Easter, Jason Cox, Kenna Turner West COUNTRY/ROOTS RECORDED SONG OF THE YEAR

“The Jesus I Know Now”

Brandon Lake, Lainey Wilson

Writers: Brandon Lake, Lainey Wilson, Emily Weisband, Luke Laird BLUEGRASS RECORDED SONG OF THE YEAR

“Broken Angels”

The Grascals, Dolly Parton

Writers: Dolly Parton, Jamie Johnson CONTEMPORARY GOSPEL RECORDED SONG OF THE YEAR

“Still (Live)”

Jonathan McReynolds, Jamal Roberts

Writers: Jonathan McReynolds, Terrell Demetrius Wilson, Orlando Joel Palmer, David Lamar Outing II, Britney Delagraentiss TRADITIONAL GOSPEL RECORDED SONG OF THE YEAR

“Church”

Tasha Cobbs Leonard, John Legend

Writers: Tasha Cobbs Leonard, Kenneth Leonard Jr, Brunes Charles, Jonas Myrin, ANTHNY, Annatoria Chitapa GOSPEL WORSHIP RECORDED SONG OF THE YEAR

“More Than This [Radio Edit]”

CeCe Winans (ft. Todd Dulaney)

Writers: CeCe Winans, Todd Dulaney, Kyle Lee SPANISH LANGUAGE RECORDED SONG OF THE YEAR

“Tu Voz”

Sarai Rivera

Writer: Sarai Rivera SPANISH LANGUAGE WORSHIP RECORDED SONG OF THE YEAR

“Solo Hay Uno”

Joel Rocco, Enoc Parra

Writers: Andreu Pradas, Marcos Andrés Salice, Joel Rocco WORSHIP RECORDED SONG OF THE YEAR

“God I’m Just Grateful”

Elevation Worship, Chandler Moore

Writers: Chandler Moore, Pat Barrett, Steven Furtick, Abubakar Baker Shariff-Farr, Joshua Coleman CHILDREN’S RECORDED SONG OF THE YEAR

“Follow The Light”

Brandon Engman, Phil Wickham, Angel

Writers: Brock Monroe Baker, Molly Kate Kestner CHRISTMAS RECORDED SONG OF THE YEAR

“We Three Kings”

We Are Messengers

Writer: Traditional RAP/HIP HOP ALBUM OF THE YEAR

COULD BE TONIGHT

Hulvey

Producers: xander., Micah Palace, Zac Lawson, Michael Howell, Ace ROCK/CONTEMPORARY ALBUM OF THE YEAR

Plastic Wine

Strings & Heart

Producers: Angelo Espinosa, Emmanuel Espinosa, Scott Mills POP/CONTEMPORARY ALBUM OF THE YEAR

King Of Hearts

Brandon Lake

Producers: Hank Bentley, Jacob Sooter, Micah Nichols, Rodrick Simmons, Pete Mol SOUTHERN GOSPEL ALBUM OF THE YEAR

Good Answers

Karen Peck & New River

Producers: Wayne Haun, Kris Crunk, Cliff Duren, Johnathan Crumpton BLUEGRASS/COUNTRY/ROOTS ALBUM OF THE YEAR

American Morning: Side A – EP

Chosen Road

Producer: Dave Clark CONTEMPORARY GOSPEL ALBUM OF THE YEAR

TASHA

Tasha Cobbs Leonard

Producers: Kenneth Leonard Jr., Zaytoven, Juberlee, B.A.M., Adale Jackson, Alexandria Dollar TRADITIONAL GOSPEL ALBUM OF THE YEAR

Revival: Live in Dallas

Lisa Knowles-Smith & The Brown Singers

Producers: Lisa Knowles-Smith, Frederick Perry Jr GOSPEL WORSHIP ALBUM OF THE YEAR

Live at Redemption Church

Red Worship

Producers: Terrance White, Adale Jackson, Elijah Humphries SPANISH LANGUAGE ALBUM OF THE YEAR

Lamento en Baile

Daddy Yankee

Producers: Daddy Yankee, OMB, XOUND, La Companioni, Nando Pro, OBRINN, Subelo NEO, Sergio George, JBD JBD, Abel Xanders, Nekxum, Nayhlo, Orlan Navarro WORSHIP ALBUM OF THE YEAR

Song Of The Saints

Phil Wickham

Producers: Jonathan Smith, Shane Becker, Micah Nichols CHRISTMAS/SPECIAL EVENT ALBUM OF THE YEAR

DAVID (Soundtrack from the Angel Original Film)

Various Artists

Producers: Chad Carouthers, Joseph Trapanese, Jonathan Smith, Bryan Lawson MUSICAL/CHORAL COLLECTION OF THE YEAR

We Shall Behold Him: A Tribute to Dottie Rambo

Creators: Bradley Knight, Dusty Wells, Johnathan Crumpton

Arranger/Orchestrator: Bradley Knight RECORDED MUSIC PACKAGING OF THE YEAR

Mt. Zion

**Josiah Queen

Art Director: Aaron Stearns

Graphic Artists: Aaron Stearns, Nathan Blaine, Trent Nicholson

Photographer: Rashun Ludgood SHORT FORM MUSIC VIDEO OF THE YEAR (CONCEPT)

“World On Fire”

for KING & COUNTRY, Taylor Hill

Director: Kadin Tooley

Producers: Katie Babbage, Fadwa Ward, Patrick Tohill, Crashbang SHORT FORM MUSIC VIDEO OF THE YEAR (PERFORMANCE)

“Have Your Way”

Katy Nichole

Directors: Greg Fromholz, Joey von Meding

Producer: Joshua Wurzelbacher LONG FORM MUSIC VIDEO OF THE YEAR

The Resurrection Of A King

Tommee Profitt

Director/Producer: Tommee Proffit FEATURE FILM OF THE YEAR

DAVID

Directors: Brent Dawes, Phil Cunningham

Producers: Jacqui Cunningham, Phil Cunningham, Tim Keller, Rita Mbanga, Steve Pegram, Timothy Hoffman, Nikky Kho, Edelgard Slabbert TELEVISION SERIES OF THE YEAR

The Chosen

Director: Dallas Jenkins

Producers: Jamie Elliott, Adam Drake, Kerri Navarro