Congratulations to Jeff Tolbert & Primitive Road and The Top 20 Bluegrass September 2025

|September 2025
|Song Title
|Artist/Label
|
1. I Am The One
|
Jeff Tolbert & Primitive Road/Independent
|2. Are You Praying Hard
|Gospel Plowboys/Mountain Fever Records
|3. Call On Him
|Eagle’s Wings/Independent
|4. No One But Jesus Can
|Kristy Cox (Blackwood)/Billy Blue Records/New Day
|5. He’s Gone
|Jaelee Roberts (Ricky Skaggs, Cheryl and Sharon White)Mountain Home
|6. I Need Jesus
|Carson Peters & Iron Mountain/Billy Blue Records/New Day
|7. What His Love Can Do
|Matthews Family/Independent
|8. More Than A Hollow Hallelujah
|Isaacs/House Of Isaacs
|9. Good Time Get Together
|Jesse Smathers /Mountain Home/Crossroads
|10. Even Better When You Listen
|Joe Mullins & The Radio Ramblers/Billy Blue Records/New Day
|11. The Truth, The Light, The Way
|Darin & Brooke Aldridge/Billy Blue Records
|12. Come On Home
|Lakeside/Independent
|13. Grace Carried Me Here
|Ben Rochester Family/Independent
|14. You’ve Already Won
|Chosen Road/Thoroughbred Records/New Day
|15. I’ve Made It Home
|Shelton & Williams/Turnberry Records
|16. When I Can’t Reach Up
|Daryl Mosley/Independent
|17. There Is A River
|High Road/New Day
|18. I’ll Never Feel The Fire
|Tim Davis (Jeff Tolbert & Josh Swift)/Independent
|19. I’m Just A Nobody
|Eric Horner/Sermon Song Records
|20. Soldiers Of Heaven
|Ashleigh Graham/Pinecastle Records
