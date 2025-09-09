Southern Gospel News SGNScoops Digital

Gospel Music News and Information & Home of the Diamond Awards

announcements

Congratulations to Jeff Tolbert & Primitive Road and The Top 20 Bluegrass September 2025

scoopsnews 0
Jeff Tolbert & Primitive Road
September 2025
Song Title Artist/Label

1. I Am The One

Jeff Tolbert & Primitive Road/Independent
2. Are You Praying Hard Gospel Plowboys/Mountain Fever Records
3. Call On Him Eagle’s Wings/Independent
4. No One But Jesus Can Kristy Cox (Blackwood)/Billy Blue Records/New Day
5. He’s Gone Jaelee Roberts (Ricky Skaggs, Cheryl and Sharon White)Mountain Home
6. I Need Jesus Carson Peters & Iron Mountain/Billy Blue Records/New Day
7. What His Love Can Do Matthews Family/Independent
8. More Than A Hollow Hallelujah Isaacs/House Of Isaacs
9. Good Time Get Together Jesse Smathers /Mountain Home/Crossroads
10. Even Better When You Listen Joe Mullins & The Radio Ramblers/Billy Blue Records/New Day
11. The Truth, The Light, The Way Darin & Brooke Aldridge/Billy Blue Records
12. Come On Home Lakeside/Independent
13. Grace Carried Me Here Ben Rochester Family/Independent
14. You’ve Already Won Chosen Road/Thoroughbred Records/New Day
15. I’ve Made It Home Shelton & Williams/Turnberry Records
16. When I Can’t Reach Up Daryl Mosley/Independent
17. There Is A River High Road/New Day
18. I’ll Never Feel The Fire Tim Davis (Jeff Tolbert & Josh Swift)/Independent
19. I’m Just A Nobody Eric Horner/Sermon Song Records
20. Soldiers Of Heaven Ashleigh Graham/Pinecastle Records

Find Bluegrass News In Your Inbox Here

Christian Streaming For Free Here

scoopsnews

Website:

Related Story