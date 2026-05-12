Congratulations to Joe Mullins & The Radio Ramblers and The SGN SCOOPS Bluegrass Top 20 May 2026

|1
|Lord, I’m Thankful
|Joe Mullins & The Radio Ramblers/Billy Blue Records/New Day
|2
|He Took Your Place
|Tidalwave Road/Pinecastle Records
|3
|No Need To Doubt Him Know
|Ben Rochester/Independent
|4
|How Do I Know
|Jessica Horton/Independent
|5
|Your Unfailing Love
|Darin & Brooke Aldridge/Billy Blue Records/New Day
|6
|What Mercy Means
|Eighteen Mile/Mountain Home/Crossroads
|7
|There’s No Better Time Than Now
|Jeff Tolbert & Primitive Road/Independent
|8
|Reasons
|Andrew & Mary Jones/Independent
|9
|The Lamb The Lion And The King
|New River Bluegrass/Sound Biscuit
|10
|Wherever You Are
|Lori King(with Rhonda Vincent)Independent
|11
|Stone Of Faith
|Gene Britt (featuring Heather Berry Mabe) Mountain Home/Crossroads
|12
|Made To Live Forever
|Chuck Wagon Gang/Thoroughbred Records
|13
|You Know What I Need
|Authentic Unlimited/Billy Blue Records/New Day
|14
|There Is A River
|High Road/New Day Records/New Day
|15
|The Lighthouse
|Mountain Heirs/Independent
|16
|I’ll Never Feel The Fire
|Tim Davis(featuring Jeff Tolbert & Josh Swift)Independent
|17
|These Old Burdens
|Williamson Branch/Pinecastle
|18
|It’ll Be Good To Be Home
|The Journeys/Independent
|19
|The News That Never Changes
|King James Boys/Pinecastle
|20
|I Found It All In The Blood
|Bama Blu-Grace/FMG Bluegrass
