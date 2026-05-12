Congratulations to Joe Mullins & The Radio Ramblers and The SGN SCOOPS Bluegrass Top 20 May 2026

1 Lord, I’m Thankful Joe Mullins & The Radio Ramblers/Billy Blue Records/New Day
2 He Took Your Place Tidalwave Road/Pinecastle Records
3 No Need To Doubt Him Know Ben Rochester/Independent
4 How Do I Know Jessica Horton/Independent
5 Your Unfailing Love Darin & Brooke Aldridge/Billy Blue Records/New Day
6 What Mercy Means Eighteen Mile/Mountain Home/Crossroads
7 There’s No Better Time Than Now Jeff Tolbert & Primitive Road/Independent
8 Reasons Andrew & Mary Jones/Independent
9 The Lamb The Lion And The King New River Bluegrass/Sound Biscuit
10 Wherever You Are Lori King(with Rhonda Vincent)Independent
11 Stone Of Faith Gene Britt (featuring Heather Berry Mabe) Mountain Home/Crossroads
12 Made To Live Forever Chuck Wagon Gang/Thoroughbred Records
13 You Know What I Need Authentic Unlimited/Billy Blue Records/New Day
14 There Is A River High Road/New Day Records/New Day
15 The Lighthouse Mountain Heirs/Independent
16 I’ll Never Feel The Fire Tim Davis(featuring Jeff Tolbert & Josh Swift)Independent
17 These Old Burdens Williamson Branch/Pinecastle
18 It’ll Be Good To Be Home The Journeys/Independent
19 The News That Never Changes King James Boys/Pinecastle
20 I Found It All In The Blood Bama Blu-Grace/FMG Bluegrass

