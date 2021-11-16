Congratulations to Tribute Quartet and The SGN SCOOPS TOP 100
Congratulations to Tribute Quartet for the # 1 song, “Somebody Tell” (November 2021 SGN SCOOPS)
1 TRIBUTE QT “SOMEBODY TELL DAYWIND
2 KINGSMEN “WHEN THE OLD OLD STORY WAS NEW” CROSSROADS
3 ERNIE HAASE & SIGNATURE SOUND “KEEP ON KEEPING ON”
STOWTOWN
4 SOUTHBOUND “ADDRESS CHANGE NOTIFICATION” DAYWIND
5 TRIUMPHANT QT “HOW SAVED AM I” STOWTOWN
6 DOWN EAST BOYS “THOSE HANDS” CROSSROADS
7 BRIAN FREE & ASSURANCE “WHAT THE CROSS REALLY IS” DAYWIND
8 BROWDERS “HEALED BY THE STRIPES” BIG DREAM
9 GOLD CITY “JESUS FREES THE FALLEN” SONY
10 KAREN PECK & NEW RIVER “THE BOOK” DAYWIND
11 JEFF & SHERI EASTER “PEOPLE LIKE ME” GAITHER MUSIC
12 LEFEVRE QT “THE 99” NEW DAY RECORDS
13 KINGDOM HEIRS “A GOOD DAY COMING ON” CROSSROADS
14 PERRYS “KEEP MOVIN’ ON” STOWTOWN
15 NELONS “GRACE AIN’T FAIR” DAYWIND
16 GUARDIANS “IT’S STILL GOOD NEWS” STOWTOWN
17 ERWINS “THE GOD I KNOW” STOWTOWN
18 WILLIAMSONS “READ IT AGAIN” FAMILY MUSIC GROUP
19 THE SOUND “MAKE IT COUNT” NEW DAY RECORDS
20 INSPIRATIONS “ENTER IN” CROSSROADS
21 LEGACY FIVE “GIVEN, BURIED,RISEN STOWTOWN
22 STEELES “FAITHFUL ONCE AGAIN” STOWTOWN
23 11TH HOUR “BRING THAT GIANT DOWN” CROSSROADS
24 GREATER VISION “SONGS OF GRACE” DAYWIND/NEW DAY RECORDS
25 LORE FAMILY “THE WORLD NEEDS A SONG” CROSSROADS
26 OLD PATHS “HOW GOOD THE NEWS FEELS” CROSSROADS
27 WHISNANTS “GO TELL ONE” UIA
28 ENDLESS HIGHWAY “EVERY VALLEY HAS A PROMISE” CROSSROADS
29 OLD TIME PREACHERS QT “JOY COMES IN THE MORNING” FAMILY MUSIC GROUP
30 ISAACS “PEACE IN TRUSTING” HOUSE OF ISAACS/NEW DAY
31 GREG SULLIVAN “MASTERPIECE” RESTING PLACE MUSIC
32 JOSH & ASHLEY FRANKS “THERE IS HOPE” INDEPENDENT
33 HYSSONGS “HIS WILL, HIS WAY, OUR FAITH” INDEPENDENT
34 BIBLETONES “SUBJECT TO CHANGE” INDEPENDENT
35 PURPOSE “ASK BARTIMAEUS” CHAPEL VALLEY
36 ZANE & DONNA KING “EVERYDAY BATTLES” STOWTOWN
37 BILLY WALKER “COME ALONG WITH ME MANSION
38 POET VOICES “TWICE ON SUNDAY” INDEPENDENT:
39 TAYLORS “I CHOOSE JOY: STOW TOWN
40 WILBURN & WILBURN “BLACK, WHITE AND RED” DAYWIND
41 TIM LIVINGSTON INSIDE INFORMATION” DIAMOND MILL
42 LANCE DRISKELL “A NEW THING” INDEPENDENT
43 GORDON MOTE “HIS STRENGTH IS PERFECT” GAITHER MUSIC
44 SUNDAY DRIVE “THE LIGHT” CROSSROADS
45 SOUND STREET “THE OLD STORY” INDEPENDENT
46 BIG MO “WONDERS NEVER CEASE” INDEPENDENT
47 BROS 4 “EVERY KNEE SHALL BOW” INDEPENDENT
48 FROSTS “GOD HAS GOT THIS” MANSION
49 PAID IN FULL TOO MUCH” STOWTOWN
50 FIELDS OF GRACE “HE WON’T JUST GET YOU BY” FAMILY MUSIC
51 JOSEPH HABEDANK “JERICHO” DAYWIND/NEW DAY
52 CHRONICLE “CAN’T LOSE FOR WINNING” BUTLER MUSIC GROUP
53 COLLINGSWORTH FAMILY “NOT ONE WORD” STOWTOWN
54 LES BUTLER “”I AM SO BLESSED” FAMILY MUSIC GROUP
55 GRIFFINS “REDEEMING BLOOD” INDEPENDENT
56 MYLON HAYES “OH, WHAT A DAY” UIA
57 WISECARVERS “WHEN YOU LOOK AT ME” CROSSROADS/SKYLAND
58 RIVERS EDGE “CALL ON HIS NAME” INDEPENDENT
59 MARK DUBBELD FAMILY “THINGS ARE GONNA CHANGE SOMEDAY”
SONG GARDEN
60 TONJA ROSE “YOU SAY” MANSION
61 BATTLE CRY “PROPHECY INTO THE WIND” CHAPEL VALLEY
62 EPPS FAMILY “HIGH TOWER” INDEPENDENT
63 LIBERTY QT MILES OF MIRACLES” INDEPENDENT
64 PHILLIPS & BANKS “THE CROSS HE CARRIED” INDEPENDENT
65 TIM MENZIES “DON’T WAIT” NEW DAY/DAYWIND
66 MARK BISHOP “ACROSS THE RIVER” CROSSROADS
67 STEVE HESS & SOUTHERN SALVATION “FOR GOD SO LOVED ME” MANSION
68 DUNAWAYS “YOU NEVER KNOW” INDEPENDENT
69 SACRED HARMONY “IT AIN’T OVER YET” INDEPENDENT
70 JACKSON HEIGHTS “I SURRENDER TO THE KING” INDEPENDENT
71 CLEAR VISION BUILDING A BRIDGE” CHAPEL VALLEY
72 THE BROWNS “TAKE ME BACK” STOWTOWN
73 MARK TRAMMELL QT “WHAT WE NEED” CRIMSON ROAD
74 CURTIS HYLER & JUBILATION “I’M GONNA STAND” INDEPENDENT
75 CRABB FAMILY “MY KING IS KNOWN BY LOVE” DAYWIND
76 CHOSEN “IS ANYBODY NOT ASHAMED OF JESUS” INDEPENDENT
77 PATHFINDERS “CLOSER TO WHERE I’M GOING” INDEPENDENT
78 GAITHER VOCAL BAND “THE WAY” SPRING HOUSE MUSIC
79 HOPPERS “YOU CAN SEE THE CLOCK” GAITHER MUSIC
80 TROY BURNS FAMILY “SET THE SAILS” CHAPEL VALLEY
81 LITTLES “HOME OF DREAMS” INDEPENDENT
82 MICHAEL COMBS “GOOD VERSES EVIL” INDEPENDENT
83 KENNA TURNER WEST “DOUBT THE STORM” CROSSROADS
84 TALLEYS “NEVER BEEN A TIME” CROSSROADS
85 BILLY HUDDLESTON “I’M ON MY WAY TO HEAVEN” INDEPENDENT
86 VILLINES TRIO “IN HIS EYE INDEPENDENT
87 BUTLER BROTHERS QT “HEAVEN SONG TODAY” INDEPENDENT
88 FORRESTERS “HOLY ALL OVER AGAIN” INDEPENDENT
89 LAUREN TALLEY “THE GOD WHO NEVER CHANGES” CROSSROADS
90 PHILLIPS FAMILY “WHAT PUT ME IN” FAMILY MUSIC GROUP
91 GLORYWAY QT “GOD, YOU’RE AMAZING” INDEPENDENT
92 MELISSA EVANS “JESUS MEDLEY” CHAPEL VALLEY
93 HIGH ROAD “TWO COATS” NEW DAY/DAYWIND
94 JOURNEYS “JUST THE WAY I AM” CHAPEL VALLEY
95 ISBELL FAMILY “RISE UP” CHAPEL VALLEY
96 VOICE OF TRUTH QT “HE CONTROLS THE PEACE” INDEPENDENT
97 AVENUE “CAN’T KEEP A GOOD MAN DOWN” INDEPENDENT
98 SWEETWATER REVIVAL “FOOLS GOLD” INDEPENDENT
99 3 HEATH BROTHERS “WE CHOOSE LIFE” CROSSROADS
100 HEART 2 HEART “GOD CAN HEAR TEARS FALL” FAMILY MUSIC GROUP