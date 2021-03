What an awesome testimony this young lady has! You don’t want to miss the talented Mary Burke at SGW.

Welcome Mary Burke to Southern Gospel Weekend 2021.

March 18th thru 20th, 2021 at The Oxford Civic Center in Oxford, Alabama.

For VIP ticket information, email Vonda Armstrong @vonda@heyyallmedia.com or call 256-310-7892.

#sgw2021