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Congratulations to Scotty Inman and The SGN SCOOPS TOP 40 Christian Country (August 2022)

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This Month Song Title Artist/Label
1
GROW UP SLOW
SCOTTY INMAN/INDEPENDENT
2 SWEET HELLOS JEFF & SHERI EASTER/GAITHER MUSIC
3 SUNDAY SERMONS ANNE WILSON/INDEPENDENT
4 ALWAYS SOMETHING CALEB HOWARD/MANSION
5 FINISH STRONG JACKSON HEIGHTS/INDEPENDENT
6 GOSPEL TRAIN MARK209/INDEPENDENT
7 WHEN THEY SEE ME FREEMANS/GODSEY MEDIA
8 I LOVE HIS LOVE LANCE DRISKELL/INDEPENDENT
9 THAT SILVER HAIRED DADDY OF MINE JOYAIRES/INDEPENDENT
10 GRACE AND GOODNESS SUNDAY DRIVE/STOWTOWN
11 LAY IT ON THE ALTAR TIM DAVIS/INDEPENDENT
12 IT’S A GOD THING CHRIS GOLDEN/24K RECORDS
13 HE CARRIED THE CROSS PYLANT FAMILY/INDEPENDENT
14 I CAN CLIMB ANY MOUNTAIN CARROLL ROBERSON/INDEPENDENT
15 ONLY A FOOL MICHAEL COMBS/INDEPENDENT
16 WHERE COULD WE GO WILBURN & WILBURN/DAYWIND
17 DEVIL GIVE UP TONJA ROSE/MANSION
18 BETTER THINGS MITCHELL WHISNANT/INDEPENDENT
19 STRAW BOTTOM CHAIR DEBBIE BENNETT/RED COUNTRY
20 JUST LIKE THAT DON STILES/INDEPENDENT
21 THANK GOD FOR SUNDAY MORNING COCHRAN & CO./INDEPENDENT
22 DOES HEAVEN HAVE A DIRT ROAD SHELLEM CLINE/RED COUNTRY
23 I’M GONNA FLY BLOOD BOUGHT/INDEPENDENT
24 FLY LISA DAGGS/INDEPENDENT
25 MY DECISION DEAN/CHAPEL VALLEY
26 HE WON’T LEAVE ME IN THE DUST CRYSTAL ELAM/INDEPENDENT
27 THE ONLY BIBLE SOME PEOPLE READ DENNIS JOLLY/CHAPEL VALLEY
28 GIVE HIM WHAT YOU GOT ISAACS/HOUSE OF ISAACS/NEW DAY
29 FAITH, HOPE & LOVE HIGH ROAD/NEW DAY
30 WHATCHA GONNA DO VILLINES TRIO/INDEPENDENT
31 BURDEN BEARER TAMMY JONES ROBINETTE/INDEPENDENT
32 HOLD ON AUTHENTIC UNLIMITED
33 GOOD TIME DIXIE REVIVAL/INDEPENDENT
34 HEY, PREACHER MAN RILEY DOTSON/INDEPENDENT
35 GRANDMA’S PRAYER MELISSA EVANS/CHAPEL VALLEY
36 POSITIVE COWBOY JIM SHELDON/INDEPENDENT
37 BE WITH ME JIMMY RENO/INDEPENDENT
38 IS THERE OIL IN YOUR LAMP JOY HOLDEN/INDEPENDENT
39 GOD HAS A PLAN CODY HAMM/STEEPLE COUNTRY
40 MORE THAN ME COREY FARLOW/INDEPENDENT

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