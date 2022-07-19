Congratulations to Scotty Inman and The SGN SCOOPS TOP 40 Christian Country (August 2022)
This Month Song Title Artist/Label
1
GROW UP SLOW
SCOTTY INMAN/INDEPENDENT
2 SWEET HELLOS JEFF & SHERI EASTER/GAITHER MUSIC 3 SUNDAY SERMONS ANNE WILSON/INDEPENDENT 4 ALWAYS SOMETHING CALEB HOWARD/MANSION 5 FINISH STRONG JACKSON HEIGHTS/INDEPENDENT 6 GOSPEL TRAIN MARK209/INDEPENDENT 7 WHEN THEY SEE ME FREEMANS/GODSEY MEDIA 8 I LOVE HIS LOVE LANCE DRISKELL/INDEPENDENT 9 THAT SILVER HAIRED DADDY OF MINE JOYAIRES/INDEPENDENT 10 GRACE AND GOODNESS SUNDAY DRIVE/STOWTOWN 11 LAY IT ON THE ALTAR TIM DAVIS/INDEPENDENT 12 IT’S A GOD THING CHRIS GOLDEN/24K RECORDS 13 HE CARRIED THE CROSS PYLANT FAMILY/INDEPENDENT 14 I CAN CLIMB ANY MOUNTAIN CARROLL ROBERSON/INDEPENDENT 15 ONLY A FOOL MICHAEL COMBS/INDEPENDENT 16 WHERE COULD WE GO WILBURN & WILBURN/DAYWIND 17 DEVIL GIVE UP TONJA ROSE/MANSION 18 BETTER THINGS MITCHELL WHISNANT/INDEPENDENT 19 STRAW BOTTOM CHAIR DEBBIE BENNETT/RED COUNTRY 20 JUST LIKE THAT DON STILES/INDEPENDENT 21 THANK GOD FOR SUNDAY MORNING COCHRAN & CO./INDEPENDENT 22 DOES HEAVEN HAVE A DIRT ROAD SHELLEM CLINE/RED COUNTRY 23 I’M GONNA FLY BLOOD BOUGHT/INDEPENDENT 24 FLY LISA DAGGS/INDEPENDENT 25 MY DECISION DEAN/CHAPEL VALLEY 26 HE WON’T LEAVE ME IN THE DUST CRYSTAL ELAM/INDEPENDENT 27 THE ONLY BIBLE SOME PEOPLE READ DENNIS JOLLY/CHAPEL VALLEY 28 GIVE HIM WHAT YOU GOT ISAACS/HOUSE OF ISAACS/NEW DAY 29 FAITH, HOPE & LOVE HIGH ROAD/NEW DAY 30 WHATCHA GONNA DO VILLINES TRIO/INDEPENDENT 31 BURDEN BEARER TAMMY JONES ROBINETTE/INDEPENDENT 32 HOLD ON AUTHENTIC UNLIMITED 33 GOOD TIME DIXIE REVIVAL/INDEPENDENT 34 HEY, PREACHER MAN RILEY DOTSON/INDEPENDENT 35 GRANDMA’S PRAYER MELISSA EVANS/CHAPEL VALLEY 36 POSITIVE COWBOY JIM SHELDON/INDEPENDENT 37 BE WITH ME JIMMY RENO/INDEPENDENT 38 IS THERE OIL IN YOUR LAMP JOY HOLDEN/INDEPENDENT 39 GOD HAS A PLAN CODY HAMM/STEEPLE COUNTRY 40 MORE THAN ME COREY FARLOW/INDEPENDENT
Abundant TV
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